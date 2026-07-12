Бокстан Азия чемпионаты: 12 шілде күні кімдер шығады
АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр.
Қазақстан бокс федерациясының мәліметінше, жарыстың сегізінші күнінде U23 санаты бойынша жартылай финалдық жекпе-жектер өтеді.
Күндізгі сессия. Қазақстан уақытымен 10:00
1-жұп. 48 келі. ½ финал
Гүлназ Бөрібаева — Ю Миата (Жапония)
4-жұп. 51 келі.
Анита Адишева — И-Хуан Гуо (Тайпей)
7-жұп. 57 келі.
Ұлжан Сәрсенбек — Зи Зом Ву (Вьетнам)
10-жұп. 60 келі.
Аяжан Ермек — Муштарибону Иброхимжон (Өзбекстан)
14-жұп. 70 келі.
Азиза Исина — Шивани (Үндістан)
16-жұп. 75 келі.
Шұғыла Нәлібай — Нахион Ким (Оңтүстік Корея)
18-жұп. +81 келі.
Панар Сейітханқызы — Приянка (Үндістан)
Кешкі сессия. Қазақстан уақытымен 16:00
3-жұп. 55 келі.
Бексұлтан Боранбек — Фариозбек Дусматов (Өзбекстан)
5-жұп. 60 келі.
Нұрасыл Төлебек — Занапфансакон Каласирам (Таиланд)
9-жұп. 70 келі.
Нұрбек Мұрсал — Мохаммед Лкссад Дбичи (Қатар)
11-жұп. 75 келі.
Аман Қонысбек — Нираж (Үндістан)
14-жұп. 80 келі.
Өнер Сейілхан — Сағын Сатыбалды уулу (Қырғызстан)
16-жұп. 85 келі.
Темірлан Мұқатаев — Рико Прайоги (Индонезия)
18-жұп. 90 келі.
Ибрагим Бетаев — Сангин Парк (Оңтүстік Корея)
20-жұп. +90 келі.
Аслан Елдібайұлы — Озодбек Алиев (Өзбекстан)
Бұдан бұрын хабарланғандай, сегіз қазақстандық боксшы U19 Азия чемпионатының 1/2 финалына өтті.