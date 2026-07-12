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    Бокстан Азия чемпионаты: 12 шілде күні кімдер шығады

    АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр.

    Гүлназ Бөрібаева бокстан жастар арасындағы Азия чемпионатында топ жарды
    Фото: ҰОК

    Қазақстан бокс федерациясының мәліметінше, жарыстың сегізінші күнінде U23 санаты бойынша жартылай финалдық жекпе-жектер өтеді.

    Күндізгі сессия. Қазақстан уақытымен 10:00 

    1-жұп. 48 келі. ½ финал

    Гүлназ Бөрібаева — Ю Миата (Жапония)

    4-жұп. 51 келі.

    Анита Адишева — И-Хуан Гуо (Тайпей)

    7-жұп. 57 келі.

    Ұлжан Сәрсенбек — Зи Зом Ву (Вьетнам)

    10-жұп. 60 келі.

    Аяжан Ермек — Муштарибону Иброхимжон (Өзбекстан)

    14-жұп. 70 келі.

    Азиза Исина — Шивани (Үндістан)

    16-жұп. 75 келі.

    Шұғыла Нәлібай — Нахион Ким (Оңтүстік Корея)

    18-жұп. +81 келі.

    Панар Сейітханқызы — Приянка (Үндістан)

    Кешкі сессия. Қазақстан уақытымен 16:00

    3-жұп. 55 келі.

    Бексұлтан Боранбек — Фариозбек Дусматов (Өзбекстан)

    5-жұп. 60 келі.

    Нұрасыл Төлебек — Занапфансакон Каласирам (Таиланд)

    9-жұп. 70 келі.

    Нұрбек Мұрсал — Мохаммед Лкссад Дбичи (Қатар)

    11-жұп. 75 келі.

    Аман Қонысбек — Нираж (Үндістан)

    14-жұп. 80 келі.

    Өнер Сейілхан — Сағын Сатыбалды уулу (Қырғызстан)

    16-жұп. 85 келі.

    Темірлан Мұқатаев — Рико Прайоги (Индонезия)

    18-жұп. 90 келі.

    Ибрагим Бетаев — Сангин Парк (Оңтүстік Корея)

    20-жұп. +90 келі.

    Аслан Елдібайұлы — Озодбек Алиев (Өзбекстан)

    Бұдан бұрын хабарланғандай, сегіз қазақстандық боксшы U19 Азия чемпионатының 1/2 финалына өтті.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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