Сегіз қазақстандық боксшы U19 Азия чемпионатының 1/2 финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Индонезияның Джакарта қаласында бокстан U19 және U23 жас санатында Азия чемпионаты өтіп жатыр, деп хабарлайды ҰОК баспасөз қызметі.
Бүгін, 11 шілдеде U19 жас санатында ширек финалдық жекпе-жектер өтті. Нәтижесінде сегіз отандасымыз жартылай финалға жолдама алды.
Әділ Асқанбай (50 келіге дейін), Едіге Нұрғожа (55 келіге дейін), Ақжүрек Қалабай (65 келіге дейін), Бибарыс Әшірбай (70 келіге дейін), Тимур Тайбеков (80 келіге дейін), Руслан Ахметов (85 келіге дейін), Жалғас Утебеков (90 келіге дейін), Владислав Саможонов (90 келіден жоғары) өз жекпе-жектерінде жеңіске жетті.
Ал Досжан Жұмақан (60 келіге дейін), Хамза Мақсатұлы (75 келіге дейін) жартылай финалдан тыс қалды.
Айта кетейік, Азия чемпионаты 16 шілдеге дейін жалғасады.
Бұдан бұрын Әділ Асқанбай жартылай финалға жолдама алғанын жазғанбыз.