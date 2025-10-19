KZ
    23:44, 19 Қазан 2025

    Бокстан Қазақстан чемпионаты: жартылай финалға кімдер шықты

    АСТАНА. KAZINFORM - Семей қаласында өтіп жатқан бокстан Қазақстан чемпионаты жартылай финалына кімдердің шыққаны белгілі болды.

    бокс
    Фото: Қазақстан ҰОК

    Чемпионат қорытындысы бойынша 2026 жылға арналған ұлттық құрама жасақталады.

    Ерлер

    50 келі

    Нұрзат Оңғаров (Жамбыл облысы) - Бекзат Алдамжаров (Ақтөбе облысы)

    Даниял Сәбит (БҚО) - Нұрсұлтан Нуриденов (БҚО)

    55 келі

    Нұрсұлтан Алтынбек (Қызылорда облысы) - Бексұлтан Боранбек (Жамбыл облысы)

    Тимур Қабдеш (Ақмола облысы) - Сәкен Бибосынов (Түркістан облысы)

    60 келі

    Бибарыс Жексен (Жамбыл облысы) - Дәулет Молдашев (Абай облысы)

    Оразбек Асылқұлов (Ақмола облысы) - Серік Теміржанов (Павлодар облысы)

    65 келі

    Ертуған Зейнулинов (Алматы облысы) - Илья Калинин (Жамбыл облысы)

    Әбдіғалым Әбдікерім (Қостанай облысы) - Санатәлі Төлтаев (Маңғыстау облысы)

    70 келі

    Абылайхан Жүсіпов (Қарағанды облысы) - Нұрбек Мурсал (Алматы)

    Фарух Тоқтасынов (Алматы) - Мұхамедсабыр Базарбайұлы (Түркістан облысы)

    75 келі

    Сабыржан Аққалықов (Қарағанды облысы) - Аман Қонысбеков (Түркістан облысы)

    Талғат Шайкен (Ақмола облысы) - Тимур Нұрсейітов (Астана)

    80 келі

    Ерасыл Жақпеков (Абай облысы) - Азамат Бектас (Қызылорда облысы)

    Санжарәлі Бегалиев (Шымкент) - Диас Молжігітов (Жамбыл облысы)

    85 келі

    Дәулет Төлемісов (Ақтөбе облысы) - Бекзат Таңатар (Шымкент)

    Дәурен Мамыр (Шымкент) - Сұлтанбек Айбарұлы (Алматы)

    90 келі

    Сағындық Тоғамбай (Түркістан облысы) - Данияр Рахымбердинов (Алматы)

    Нурмагамед Юсупов (Қарағанды облысы) - Оңталап Рахманов (Қызылорда облысы)

    90 келіден жоғары

    Нұрлан Сапарбай (Түркістан облысы) - Нұрасыл Асылхан (Шымкент)

    Аслан Елдібайұлы (Қызылорда облысы) - Даниял Сапарбай (Түркістан облысы).

    Әйелдер

    48 келі

    Әйгерім Сәттібаева (Жамбыл облысы) -Ақбота Болат (Қызылорда облысы)

    Елянур Тұрғанова (Алматы) - Әнел Құдайгенова (Жетісу облысы)

    51 келі

    Жазира Орақбаева (Алматы) - Жансая Рахымберді (Шымкент)

    Анжа Сәдуақасова (Павлодар облысы) - Анита Адишева (Қарағанды облысы)

    54 келі

    Жайна Шекербекова (Шымкент) - Сымбат Әлиасқар (Жамбыл облысы)

    Элина Базарова (Шымкент) - Әнел Сақыш (Алматы)

    57 келі

    Карина Ибрагимова (Ақмола облысы) - Айдана Забынбекова (Ұлытау облысы)

    Виктория Байдукова (Жамбыл облысы) - Ұлжан Сәрсенбек (Түркістан облысы)

    60 келі

    Римма Волосенко (Астана) - Евгения Графеева (Алматы)

    Аяжан Ермек (Қарағанды облысы) - Анар Тұрсынбек (Жетісу облысы)

    65 келі

    Жасмин Кизатова (Қарағанды облысы) - Аружан Жаңабаева (Түркістан облысы)

    Ақнар Ишанова (БҚО) - Лаура Есенгелді (Шымкент)

    70 келі

    Мадина Нұршаева (Шымкент) - Анастасия Баязитова (Қостанай облысы)

    Мерей Ибрагимова (Астана) - Бақыт Сейдіш (Алматы)

    75 келі

    Валентина Хальзова (Астана) - Назерке Болат (Жамбыл облысы)

    Мария Сидоренко (Жетісу облысы) - Азиза Исина (Қарағанды облысы)

    80 келі

    Жібек Жарасқызы (Жамбыл облысы) - Надежда Рябец (Қостанай облысы)

    Анастасия Рылина (Қостанай облысы) - Гузаль Садықова (Алматы облысы)

    80 келіден жоғары

    Валерия Аксенова (Ақмола облысы) - Дина Исламбекова (Шымкент)

    Әсел Тоқтасын (Алматы) - Панар Сейітханқызы (Алматы).

    Жартылай финал 20 қазанда өтсе, финал 21 қазанға белгіленген.

    Тегтер:
    Семей Бокс Спорт Қазақстан чемпионаты
