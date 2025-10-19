Бокстан Қазақстан чемпионаты: жартылай финалға кімдер шықты
АСТАНА. KAZINFORM - Семей қаласында өтіп жатқан бокстан Қазақстан чемпионаты жартылай финалына кімдердің шыққаны белгілі болды.
Чемпионат қорытындысы бойынша 2026 жылға арналған ұлттық құрама жасақталады.
Ерлер
50 келі
Нұрзат Оңғаров (Жамбыл облысы) - Бекзат Алдамжаров (Ақтөбе облысы)
Даниял Сәбит (БҚО) - Нұрсұлтан Нуриденов (БҚО)
55 келі
Нұрсұлтан Алтынбек (Қызылорда облысы) - Бексұлтан Боранбек (Жамбыл облысы)
Тимур Қабдеш (Ақмола облысы) - Сәкен Бибосынов (Түркістан облысы)
60 келі
Бибарыс Жексен (Жамбыл облысы) - Дәулет Молдашев (Абай облысы)
Оразбек Асылқұлов (Ақмола облысы) - Серік Теміржанов (Павлодар облысы)
65 келі
Ертуған Зейнулинов (Алматы облысы) - Илья Калинин (Жамбыл облысы)
Әбдіғалым Әбдікерім (Қостанай облысы) - Санатәлі Төлтаев (Маңғыстау облысы)
70 келі
Абылайхан Жүсіпов (Қарағанды облысы) - Нұрбек Мурсал (Алматы)
Фарух Тоқтасынов (Алматы) - Мұхамедсабыр Базарбайұлы (Түркістан облысы)
75 келі
Сабыржан Аққалықов (Қарағанды облысы) - Аман Қонысбеков (Түркістан облысы)
Талғат Шайкен (Ақмола облысы) - Тимур Нұрсейітов (Астана)
80 келі
Ерасыл Жақпеков (Абай облысы) - Азамат Бектас (Қызылорда облысы)
Санжарәлі Бегалиев (Шымкент) - Диас Молжігітов (Жамбыл облысы)
85 келі
Дәулет Төлемісов (Ақтөбе облысы) - Бекзат Таңатар (Шымкент)
Дәурен Мамыр (Шымкент) - Сұлтанбек Айбарұлы (Алматы)
90 келі
Сағындық Тоғамбай (Түркістан облысы) - Данияр Рахымбердинов (Алматы)
Нурмагамед Юсупов (Қарағанды облысы) - Оңталап Рахманов (Қызылорда облысы)
90 келіден жоғары
Нұрлан Сапарбай (Түркістан облысы) - Нұрасыл Асылхан (Шымкент)
Аслан Елдібайұлы (Қызылорда облысы) - Даниял Сапарбай (Түркістан облысы).
Әйелдер
48 келі
Әйгерім Сәттібаева (Жамбыл облысы) -Ақбота Болат (Қызылорда облысы)
Елянур Тұрғанова (Алматы) - Әнел Құдайгенова (Жетісу облысы)
51 келі
Жазира Орақбаева (Алматы) - Жансая Рахымберді (Шымкент)
Анжа Сәдуақасова (Павлодар облысы) - Анита Адишева (Қарағанды облысы)
54 келі
Жайна Шекербекова (Шымкент) - Сымбат Әлиасқар (Жамбыл облысы)
Элина Базарова (Шымкент) - Әнел Сақыш (Алматы)
57 келі
Карина Ибрагимова (Ақмола облысы) - Айдана Забынбекова (Ұлытау облысы)
Виктория Байдукова (Жамбыл облысы) - Ұлжан Сәрсенбек (Түркістан облысы)
60 келі
Римма Волосенко (Астана) - Евгения Графеева (Алматы)
Аяжан Ермек (Қарағанды облысы) - Анар Тұрсынбек (Жетісу облысы)
65 келі
Жасмин Кизатова (Қарағанды облысы) - Аружан Жаңабаева (Түркістан облысы)
Ақнар Ишанова (БҚО) - Лаура Есенгелді (Шымкент)
70 келі
Мадина Нұршаева (Шымкент) - Анастасия Баязитова (Қостанай облысы)
Мерей Ибрагимова (Астана) - Бақыт Сейдіш (Алматы)
75 келі
Валентина Хальзова (Астана) - Назерке Болат (Жамбыл облысы)
Мария Сидоренко (Жетісу облысы) - Азиза Исина (Қарағанды облысы)
80 келі
Жібек Жарасқызы (Жамбыл облысы) - Надежда Рябец (Қостанай облысы)
Анастасия Рылина (Қостанай облысы) - Гузаль Садықова (Алматы облысы)
80 келіден жоғары
Валерия Аксенова (Ақмола облысы) - Дина Исламбекова (Шымкент)
Әсел Тоқтасын (Алматы) - Панар Сейітханқызы (Алматы).
Жартылай финал 20 қазанда өтсе, финал 21 қазанға белгіленген.