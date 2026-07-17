Болат Ақшолақов Атырау облысының әкімі болды
АСТАНА.KAZINFORM - Мемлекет басшысының Жарлығымен Болат Оралұлы Ақшолақов Атырау облысының әкімі лауазымына тағайындалды. Бұл туралы Ақорда хабарлады.
Болат Ақшолақов 1971 жылы Атырау қаласында дүниеге келген.
Білімі:
1993 ж. – Қазақ мемлекеттік басқару академиясын тәмамдаған. Мамандығы — экономист.
1998 ж. – Мұнай-газ өнеркәсіптік білім орталығында «Жер қойнауын пайдалаунға арналған келсімшарттарды бағалау» және «Мұнай өндірудің экономикасы» мамандығы бойынша білім алған.
Еңбек жолы:
1994-1995 жж. – экономист, Alem Bank Kazakhstan бас экономисі.
1995-1997 жж. – Орталық Азия ынтымақтастық және даму банкінің активтерді басқару бөлімінің маманы, бөлім бастығы, директордың орынбасары.
1997-2001 жж. – «Қазақойл» ҰК» ЖАҚ Теңіз жобасы бойынша аға сарапшы, менеджер, департамент директорының орынбасары.
2001-2003 жж. – Commonwealth & British Services Ltd. бизнес-талдаушысы, стратегиялық жоспарлау жөніндегі менеджері, қаржы директоры.
2006-2008 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ БК-да үлесті басқару жөніндегі атқарушы директоры.
2006–2008 жж. - Қазақстан Республикасының Энергетика және минералды ресурстар вице-министрі.
2008–2011 жж. — «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ басқарушы директоры.
2010 жылдың маусымы – 2011 жылдың қазаны – PSA ЖШС бас директоры.
2011 жылдың қазан-желтоқсаны – «ҚазМұнайГаз»ҰК» АҚ басқарма төрағасы.
2012 жылдың қаңтары – 2014 жылдың тамызы – ҚР мұнай және газ вице-министрі.
2014 жылдың қыркүйегі – 2016 жылдың ақпаны – Almex Petrochemical ЖШС бас директоры.
2016 жылдың ақпаны мен 2017 жылдың қарашасы – 2016 жылдың ақпан айынан бастап — KAZENERGY Қазақстан мұнай-газ және энергетика кешені ұйымдарының қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігінің бас директоры. .
2017 жылдың 28 қарашасынан – 2019 жылдың 4 сәуірі аралығында – Қазақстан Республикасы Энергетика вице-министрі.
2019 жылдың 4 сәуірінен - KAZENERGY қауымдастығының бас директоры.
2022 жылғы 11 қаңтарда Қазақстан Республикасының Энергетика министрі болып тағайындалды.
2023 жылғы 4 сәуірде Мемлекет басшысының өкімімен Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі лауазымына тағайындалды.
KAZENERGY қауымдастығының төрағасы (13.02.2025 бастап)
Басқа қызметтері:
2006-2009 жж. – «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.
2008 жылдың ақпан-қазаны – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ директорлар кеңесінің төрағасы.
2009 жылдың ақпаны – 2010 жылдың маусымы – «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ және KEGOC АҚ директорлар кеңесінің мүшесі.
2016 жылдың 9 қыркүйегінен – Азия-Тынық мұхит федерациясы ЮНЕСКО клубтарының президенті.
Мемлекттік наградалары: «Құрмет» ордені.