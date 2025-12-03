Bollywood Қазақстанға келеді: Шетелдік продюсерлер Алматы баурайында фильм түсірмек
АСТАНА. KAZINFORM — Үндістанның киноөндірушілері еліміздің туристік орындарына қызығушылық танытып отыр. Алғашқы бірлескен жобаның түсірілімі келесі жылы басталады деп күтіледі. Негізгі локациялар еліміздің әсем табиғаты мен бірегей көріністерімен танымал Алматы өңірінің тауларында және жазық даласында болуы мүмкін. Бұл туралы «Kazakh Tourism» ҰК» компаниясы мәлім етті.
Үндістандағы 55-ші IFFI халықаралық кинофестивалінде Қазақстан туризмінің медиа-амбассадоры және халықаралық жобалардың продюсері Надира Ахонова шетелдік кинематографистерге елімізді перспективалық бағыт ретінде таныстырды. Режиссерлерге, студиялар мен мемлекеттік құрылымдардың өкілдеріне киноиндустрияға тартымды алаң бола алатын негізгі туристік орындар көрсетілді.
– Біз Қазақстанға ірі халықаралық жобаларды тарту мақсатында шетелдік киноөндірушілермен келіссөздерді белсенді жүргізіп жатырмыз. Үндістандық продюсерлер мен студиялар елге қызығушылық танытып, көркем және деректі фильмдер түсіру мүмкіндігін қарастырып отыр. Алғашқы жобамыз бойынша Алматыда рекогносцировка жүргізіліп, даладағы және таудағы локациялар таңдалды. Сондай-ақ, жергілікті мамандардан құралған команданы қалыптастыру басталды. Бұл туристік әлеуетімізді кино арқылы паш етумен қатар екіжақты шығармашылық ынтымақтастықты дамытуда маңызды қадамға айналады, – деді Надира Ахонова.
Жаңа фильм Қазақстанның туристік әлеуетін Үндістан тұрғындарына және әлемнің басқа елдеріне таныстырады. Кинокартинада бірегейлік, мәдени өзара әрекеттестік және адами құндылықтар тақырыптары қамтылады.
Халықаралық жобаның түсірілімі Қазақстанның тартымды креативтік алаң ретіндегі имиджін нығайтуға септігін тигізеді.
Еске сала кетейік, бұған дейін Қазақстан Үндістаннан келетін қысқы саяхатшылар үшін тартымды бағытқа айналғанын жаздық.