Болсонаруды бас бостандығынан айыру мерзімі 27 жылдан екі жылға дейін қысқаруы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Бразилияның Ұлттық Конгресі бұрынғы президент Жаир Болсонаруды бас бостандығынан айыру мерзімін қысқартуды көздеп отыр, деп хабарлайды BILD.
Төменгі палата мен Сенат оның 27 жылдық мерзімін екі жылдан сәл астам уақытқа дейін қысқартуы мүмкін заң жобасына дауыс берді.
Болсонару мерзімін қысқарту туралы заң жобасы қазіргі президент Луис Инасиу Лула да Силваға жіберілді, ол оған вето қою ниеті туралы мәлімдеді.
Басылым атап өткендей, конгресс теориялық тұрғыдан әрбір палатадағы абсолютті көпшілік дауыс берген жағдайда вето құқығын жоққа шығара алады. Мерзімді жоспарлы қысқарту көптеген бразилиялықтардың да түсініспеушілігін тудырды.
Демалыс күндері мыңдаған адам заң жобасына наразылық білдіру үшін көшеге шықты: Рио-де-Жанейрода шамамен 19 мың адам шеруге шықты, олардың көпшілігі «Рақымшылыққа жол жоқ» және «Конгресс – халық жауы» деген жазулары бар плакаттарды көтеріп жүрді. Осыған ұқсас наразылық шаралары Сан-Паулу мен Бразилиада өтті.
Осы арада Болсонару отбасы келесі сайлауға дайындалып жатыр. Болсонарудың ұлы, сенатор және түрмеде отырған бұрынғы президенттің үлкен ұлы Флавио 2026 жылғы сайлауға түсуді жоспарлап, әкесі түрмеде отырған кезде президенттік науқанға әзірлік үстінде.
Еске сала кетсек, Бразилияның бұрынғы президенті (2019-2022) Жаир Болсонару мемлекеттік төңкеріске қатысты іс бойынша 27 жылға сотталып, бұл шешімге апелляция беріп, үйқамақта болған кезінде ұсталды.