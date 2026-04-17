Booking.com-ға жасалған хакерлік шабуыл алаяқтықтың жаңа толқынын тудырды
АСТАНА. KAZINFORM — Сарапшылар Booking.com-ға жасалған кибершабуылдан кейін «брондауды бұзу» арқылы жасалатын алаяқтық схемалардың көбейгенін байқады. Алаяқтар ұрланған деректерді қолданушылардан ақша бопсалау үшін пайдаланады, деп хабарлайды BBC.
Booking.com қызметін пайдаланатын тұтынушылар хакерлік шабуылдан кейін деректердің таралуына байланысты жаңа алаяқтық толқынына тап болды.
Компания мәліметінше, қаскөйлер клиенттердің жеке ақпараттарына — аты жөніне, электрондық мекенжайларына, телефон нөмірлеріне, сондай-ақ қазіргі және бұрынғы брондары туралы деректерге қол жеткізген. Алайда қаржылық деректер бұзылмағаны айтылды.
Сарапшылар бұл жағдай «бронды бұзу» деп аталатын шабуылдардың көбеюіне әкелуі мүмкін екенін ескертеді. Мұндай схемада алаяқтар қонақүй қызметкерлері ретінде хабарласып, брондауда мәселе бар деген сылтаумен ақша аударуды талап етеді.
Norton өкілдері сапар туралы нақты деректердің болуы мұндай шабуылдарды әсіресе сенімді етіп көрсететінін атап өтті.
Сарапшы Луис Корронс алаяқтар нақты сапар күндері мен байланыс мәліметтерін пайдаланып, хабарламаларды шынайы етіп көрсете алатынын айтты.
Booking.com компаниясы зардап шеккен клиенттерге хабар беріп және оқиғаның салдарын жою үшін шаралар қабылдап жатқанын мәлімдеді. Дегенмен, компания деректердің қаншалықты ауқымда таралғанын және қай аймақтарға әсер еткенін ашып айтпаған.
Пайдаланушыларға кез келген төлем сұрауларында сақ болу, ал мұндай хабарламаларды тек ресми сайт немесе қосымша арқылы тексеру ұсынылады. Компания сонымен бірге Booking.com ешқашан банк картасы деректерін немесе ақша аударуды электрондық пошта, мессенджер немесе телефон арқылы сұрамайтынын ескертті.
Киберқауіпсіздік мамандары да күмәнді сұрауларды тек ресми дереккөздер арқылы тексеруге кеңес береді, өйткені бұл қаржылық шығынның алдын алудың ең тиімді жолы.
