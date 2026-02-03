Боран, көктайғақ: Қазақстанның 15 өңірінде күн райы бұзылады
АСТАНА. KAZINFORM – Синоптиктер 3 ақпанда Қазақстанның 15 облысында дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды Қазгидромет.
Түнде Абай облысының батысында, солтүстігінде және орталығында қар жауып, жаяу боран соғады, күндіз қар мен боран күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, солтүстік-батысқа ауысады, облыстың оңтүстік-батысы мен орталығында секундына 15-20 метрге дейін жетеді.
Ақмола облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және шығысында қар мен боран күтіледі. Облыстың батысы мен оңтүстігінде тұман түседі.
Күннің екінші жартысында Ақтөбе облысының оңтүстік-батысында көктайғақ болады. Облыстың шығысы мен орталығында тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, күндіз батысы мен орталығында екпіні секундына 15-18 метрге дейін жетеді.
Түнде Алматы облысының солтүстігінде көктайғақ күтіледі. Облыстың солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, күндіз шығысқа ауысады, облыстың батысында екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Атырау облысының батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде тұман мен көктайғақ болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, күндіз облыстың солтүстігі, оңтүстігі және шығысында екпіні секундына 15-20 метрге дейін жетеді.
Күндіз Шығыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде және шығысында қар жауып, жаяу боран соғады. Түнде облыстың солтүстігі мен оңтүстігінде тұман күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, күндіз облыстың оңтүстік-шығысында секундына 15-18 метрге дейін күшейеді.
Жамбыл облысының таулы аудандарында боран мен көктайғақ күтіледі, кей уақыттарда тұман түседі. Жел оңтүстік-батыстан соғып, облыстың оңтүстік-батысы мен таулы аймақтарында секундына 15-20 метрге дейін жетіп, екпіні 23 метрге дейін күшеюі мүмкін.
Жетісу облысының солтүстігінде, шығысында және таулы аудандарында боран соғады, жолдарда көктайғақ болады. Жел оңтүстік-батыстан соғып, облыстың шығысы мен таулы аймақтарында екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Түнде Батыс Қазақстан облысында қар мен боран күтіледі, облыстың батысында, солтүстігінде және оңтүстігінде қалың қар жауады. Күндіз жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашын түсіп, боран соғады. Сондай-ақ тұман мен көктайғақ күтіледі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, солтүстік-батысқа ауысады, күндіз облыстың оңтүстік-шығысында секундына 15-20 метрге дейін жетеді.
Түнде Қарағанды облысында қар, боран және көктайғақ күтіледі. Күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында және оңтүстігінде қар, боран, көктайғақ болады. Тұман түседі.
Қостанай облысының шығысы мен оңтүстігінде тұман күтіледі.
Қызылорда облысының орталығында, шығысында және солтүстігінде тұман мен көктайғақ болады.
Күндіз Маңғыстау облысының батысында, солтүстігінде және орталығында көктайғақ күтіледі. Сондай-ақ облыстың осы аумақтарында тұман болады. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, облыстың солтүстігі, шығысы және орталығында екпіні секундына 15-20 метрге жетеді.
Түнде Түркістан облысының таулы аудандарында нөсерлі жауын-шашын (жаңбыр, қар) және көктайғақ күтіледі. Облыстың батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде және таулы аймақтарында тұман түседі. Жел оңтүстік-шығыстан соғып, облыстың солтүстігі мен таулы аудандарында секундына 15-20 метрге дейін күшейеді.
Түнде және таңертең Ұлытау облысының шығысында қар, боран, көктайғақ күтіледі. Тұман болады.
Айта кетейік, ауа райына байланысты Қызылорда облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады.