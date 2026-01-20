Бос қиялға беріліп, құрғақ уәде беруге қарсымын — Қасым-Жомарт Тоқаев
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM — Болашаққа бағдар жасап, жоспар құрғанда өмірге шынайы көзқараспен қараған жөн. Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қызылорда қаласында өтіп жатқан Ұлттық құрылтайдың V отырысында айтты.
— Кез келген мемлекеттің күші — халықта. Азаматтарымыздың жасампаздық қуатының арқасында еліміз кез келген кедергі мен тосқауылға қарсы тұрып, орасан зор табысқа жететініне кәміл сенемін. Өздеріңіз білесіздер, мен түрлі жоспарлар құрып, стратегиялар жасауды құптай бермеймін. Себебі бос қиялға беріліп, құрғақ уәде беруге қарсымын. Болашаққа бағдар жасап, жоспар құрғанда өмірге шынайы көзқараспен қараған жөн, — деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Осыдан бұрын Президент биыл көктемде Жошы хан туралы фильмді түсіру жұмыстары аяқталатынын айтты.