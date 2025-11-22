Бір дәрігерге мыңнан аса адам: Жамбыл өңірінде кадр тапшылығы байқалады
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл ауданында 29 денсаулық сақтау нысаны жұмыс істейді, бірақ олардың 19-ы бейімделген ғимараттарда орналасқан, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жергілікті әкімдік хабарлауынша, бұл тізімге орталық аудандық аурухана, емхана, «Айша бибі» шипажайы, тоғыз дәрігерлік амбулатория, он бір медициналық пункт және алты фельдшерлік-акушерлік пункт кіреді.
Медициналық кадрлар деңгейі өткен жылдардан өзгермеген — қазіргі таңда аудан бойынша барлығы 76 дәрігер, 310 орта және 105 кіші медицина қызметкері жұмыс істейді. Аудандағы нақты халық саны, болжам бойынша, 100 мыңнан асады, ал соңғы ресми статистика 2019 жылы 82,9 мың тұрғын болғанын көрсеткен. Халық санына сүйенсек, бір дәрігерге орта есеппен мыңнан астам тұрғын келеді.
Аудандық инфрақұрылымды жаңарту мәселесін шешу мақсатында жөндеу жұмыстары жалғасып келеді. Айша бибі ауылдық округінің Қаратау ауылында жаңа ФАП салынды, оның құны 268,3 млн теңге. Алайда аудандық аурухананың негізгі ғимаратының күрделі жөндеуі әлі жобалау кезеңінде. Жобалық-сметалық құжаттар 2024 жылдың күзінде дайындалған, ал объектінің құны 2,6 млрд теңге деп бағаланған.
Статистикаға әсер еткен маңызды факторлардың бірі — бұрын Тараз қаласына аударылған жеті денсаулық сақтау нысаны: ауылдық аурухана, бес амбулатория және бір медициналық пункт.
Еске салсақ, бұған дейін Жамбыл облысында дәрігерлердің тапшылығы байқалатынын хабарлаған едік.
Медициналық кадр тапшылығы Қазақстанда: Үкімет қандай қолдау шараларын ұсынады