Бразилияда 13 жастағы бала акула шабуылынан қаза тапты
АСТАНА. KAZINFORM – Бейсенбі күні Бразилияның солтүстік-шығысында орналасқан Олинда қаласындағы Прайя-дель-Чифре жағажайында 13 жастағы бала акула шабуылынан қаза тапты, деп хабарлайды Xinhua ақпарат агенттігі.
Пернамбуку штаты медициналық билігінің мәліметінше, жасөспірім бұл аймақта акула шабуылының жиі болатыны туралы ескерту белгілеріне қарамастан достарымен бірге суға шомылып жүрген. Куәгерлердің айтуынша, акула артынан шабуыл жасап, ауыр жарақат салған. Бала Олиндадағы ауруханаға жеткізіліп, көп қан жоғалтып, қайтыс болған.
Акулаларға қатысты оқиғаларды бақылау жөніндегі мемлекеттік комитеттің мәліметінше, 1992 жылдан бері Пернамбукуда 82 акула шабуылы болған, оның 27-сі адам өлімімен аяқталған.
Билік өкілдері Ресифи мен Олинда жағажайларында акулалармен кездесу қаупінің жоғары болуына байланысты жүзуге тыйым салатын ескерту белгілері орнатылғанын атап өтті. Бұл аудандар туристер арасында әсіресе карнавал маусымы кезінде ерекше танымал.
Бұған дейін Аустралия жағажайлары акула шабуылдарына байланысты жабылғанын жаздық.
2025 жылдың қараша айында Аустралияда спортшы акула шабуылынан қаза тапты.