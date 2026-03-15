Бразилияның бұрынғы президенті Болсонару жансақтау бөліміне түсті
АСТАНА. KAZINFORM – Түрмеде жазасын өтеп жатқан Бразилияның бұрынғы президенті Жаир Болсонару пневмонияға байланысты Бразилия ауруханасының жансақтау бөліміне ауыстырылды, деп хабарлайды Kazinform Euronews арнасына сілтеме жасап.
Болсонаруда жоғары температура, қандағы оттегі деңгейінің төмендеуі, терлеу және қалтырау белгілері байқалды. Медициналық тексерулерден кейін аспирациялық бронхопневмония диагнозы қойылды.
Бразилияның бұрынғы президентінің дәрігерлерінің бірі Бразил Кайадоның айтуынша, 70 жастан асқан науқастарда пневмония ауыр өтеді, себебі ол сепсиске айналуы мүмкін. Бұл жағдайда бактериялар қанға өтіп, жағдайды одан әрі қиындатады.
Estão colocando a vida de @jairbolsonaro em risco de propósito. Não existe mais justificativa para que não cumpram a lei e coloquem Bolsonaro em prisão humanitária pic.twitter.com/dcGrKxRKNw— Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) March 13, 2026
Болсонарудың ұлы әлеуметтік желіде әкесінің қалтырау және құсу белгілерімен оянғаннан кейін түрмеден ауруханаға ауыстырылғанын хабарлады. Ол жағдайдың тұрақтануын және маңызды асқынулардың болмауын тіледі.
– Бәрі жақсы болып, маңызды ештеңе болмауын тілеңіздер, - деп жазды Флавио Болсонару.
Бұрынғы президенттің кардиологы емдеу көктамыр ішіне енгізілетін дәрі-дәрмектер арқылы жүргізіліп жатқандықтан, Болсонардың жақын арада түрмеге қайтуы мүмкін еместігін айтты. Бұл ақпаратты Associated Press агенттігі растады.
Болсонарудың отбасы оның түрмеде медициналық көмек жеткіліксіздігін және қатыгездікке ұшырауын айтып, жазасын үй қамауында өтеу туралы Жоғарғы Соттан рұқсат алу үшін өтініш беріп отыр. Алайда сот бұл өтінішті қашып кету қаупі бар деген негізде қабылдамады. Қаңтар айында бұрынғы президентті үлкен камераға ауыстыру туралы шешім қабылданды.
Болсонарудың үлкен ұлы әлеуметтік желіде әкесінің денсаулығына байланысты гуманитарлық себептермен қамау режимін өзгерту қажеттігін айтып, оның өміріне қауіп төніп тұрғанын мәлімдеді.
Флавио Болсонарудың жақында президенттікке үміткер ретінде тіркелгені хабарланды. Соңғы сауалнамалар бойынша, ол қазіргі президент Луис Инасио Лула да Силвамен танымалдық жағынан бәсекелес жағдайында тұр.
Бұған дейін Бразилияның экс-президенті Болсонарудың ұсталғанын жазған едік.
Болсонаруды бас бостандығынан айыру мерзімі 27 жылдан екі жылға дейін қысқаруы мүмкін.
Сондай-ақ Болсонарудың Бразилиядағы президент сайлауында ұлының кандидатурасын қолдағанын хабарлағанбыз.