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    Brent маркалы мұнай бағасы 92 доллардан асты

    АСТАНА. KAZINFORM — Лондондағы ICE биржасында қыркүйек айына арналған Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 11 маусымнан бері алғаш рет барреліне 92 доллардан асты, деп хабарлайды ТАСС.

    мұнай
    Фото: Midjourney

    Қазақстан уақыты бойынша таңғы сағат 6:12-дегі жағдай бойынша Brent мұнайының бағасы 1,12% өсіп, баррелі 92,03 доллар болды.

    Ал 06:17-ге қарай мұнай бағасының өсімі жеделдеп, Brent маркасының бір баррелі 92,16 долларға жетті. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,26% жоғары.

    Кейіннен мұнай бағасы барреліне 92 доллар шамасында тұрақтады.

    Айта кетейік, бұған дейін Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 83 доллар деңгейінде саудаланған еді.

    Баға Мұнай
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
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