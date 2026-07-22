Brent маркалы мұнай бағасы 92 доллардан асты
АСТАНА. KAZINFORM — Лондондағы ICE биржасында қыркүйек айына арналған Brent маркалы мұнай фьючерстерінің бағасы 11 маусымнан бері алғаш рет барреліне 92 доллардан асты, деп хабарлайды ТАСС.
Қазақстан уақыты бойынша таңғы сағат 6:12-дегі жағдай бойынша Brent мұнайының бағасы 1,12% өсіп, баррелі 92,03 доллар болды.
Ал 06:17-ге қарай мұнай бағасының өсімі жеделдеп, Brent маркасының бір баррелі 92,16 долларға жетті. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 1,26% жоғары.
Кейіннен мұнай бағасы барреліне 92 доллар шамасында тұрақтады.
Айта кетейік, бұған дейін Brent маркалы мұнайдың бір баррелі 83 доллар деңгейінде саудаланған еді.