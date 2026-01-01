KZ
    22:33, 01 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Брисбен турнирі: Юлия Путинцеваның қарсыласы анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Аустралияда теннистен жылдың алғашқы додасы — Брисбен WTA 500 турнирі іріктеу сайысының жеребесі тартылды. 

    Путинцева
    Фото: Sports.kz

    Әлемнің 71-інші, іріктеудің 2-ракеткасы, қазақстандық Юлия Путинцева бастапқы кездесуін дүниежүзілік рейтингіде 119-орында тұрған корт иесі Присцилла Хонмен өткізеді. 

    Матч 2 қаңтар күні Қазақстан уақытымен сағат 08.00-ге белгіленген. 

    Ю.Путинцева аустралиялық теннисшіні жеңген жағдайда әлемнің 70-ракеткасы, хорватиялық Антония Рузич немесе рейтингіде 143-сатыдағы өзбекстандық Мария Тимофееваның біреуімен кездеседі. 

    Негізгі жарыс 4-11 қаңтар аралығында өтеді. Онда турнирдің 2024 жылғы жеңімпазы, әлемнің 5-ракеткасы, қазақстандық Елена Рыбакина өнер көрсетеді. 

    Өткен жылы мұнда әлемнің 1-ракеткасы, Беларусь өкілі Арина Соболенко үздік шыққан болатын. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аружан Сағындықованың Үндістандағы жарыстың жартылай финалына өткенін жазған едік

