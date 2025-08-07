Британ парламентінде саясаткердің цифрлық «көшірмесі» отыруы мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM - Ұлыбританияда алғаш рет нағыз парламентшіден аумайтын жасанды интеллект ұсынылды, деп хабарлайды Euronews.
Лидс-Саут-Уэст және Морли сайлау округтерінің депутаты, лейборист Марк Сьюардс тәулік бойы сұрақтарға жауап беріп, сайлаушыларға көмек көрсететін ЖИ ботын таныстырды.
- Мен ЖИ сияқты жаңа технологиялар депутаттың кеңсесі мен біз қызмет көрсететін құрамдас бөліктер арасындағы байланысты нығайтуға қалай көмектесетінін зерттегім келеді, - деді Сьюардс.
Ол тұрғындарды өзінің «цифрлық егізін» сынап көруге шақырды.
Мұндағы мақсат – сайлаушылар өз округтерінде алаңдаушылық білдіретін және саясатқа қатысты сұрақтар қою үшін тәулік бойы пайдалана алатын қызмет ұсыну. Енді депутат кеңсесіне жіберілген хабарламаға жауап алу үшін апталап күтудің қажеті жоқ.
ЖИ Марк депутатты алмастырмайды, деген Сьюардс, өз жұмысын бұрынғыдай ынтамен атқаруға уәде берді.
Өткен жылы Жапонияның Йокосука қаласының мэрі қалада орналасқан мыңдаған ағылшын тілінде сөйлейтін АҚШ Әскери-теңіз күштері қызметкерлерімен байланысты жақсарту үшін өзінің цифрлық аватарын жасады.
Данияда Синтетикалық партия деп аталатын партия тіпті 2022 жылғы сайлауға өзінің «Лидер Ларс» атты ЖИ кандидатын ұсынды.
Сарапшылар мұндай жоғары технологиялық құралдарды сайлаушыларды алдау үшін қолданылуы мүмкін екенін атап өтті.
Осыған ұқсас оқиғалар Италияның қорғаныс министрі Гвидо Крозетто, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио, әйгілі әнші Тейлор Свифт және актер Джо Роганмен болған.
