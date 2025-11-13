Британ үкіметіндегі жанжалдың себебі не
АСТАНА.KAZINFORM - Британ үкіметінде саяси жанжал өршіп тұр, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Лейбористік партия министрлері мен депутаттары премьер-министр Кир Стармердің аппарат басшысы Морган Максвинидің отставкаға кетуін талап етті. Мұның себебі - Лондонда қазіргі премьер-министрдің мұрагері ретінде көрсетіліп жатқан денсаулық сақтау министрі Уэс Стритингке қарсы ақпараттың тарап кетуін ұйымдастырды деген айыптаулар.
The Guardian газетінің хабарлауынша, Стармерге министрлер кабинеті мүшелері мен депутаттар тарапынан Максвиниді дереу қызметінен босату жөнінде қысым жасалып жатыр.
Осыған қарамастан, The Telegraph басылымының хабарлауынша, премьер-министрдің баспасөз қызметі Кир Стармер Максвини мен оның бүкіл командасына толық сенетінін мәлімдеген. Мәлімдемеде сондай-ақ кінәлілер жауапқа тартылатыны айтылған, бірақ премьер-министр оларды анықтау үшін қандай нақты шаралар қолдануды жоспарлап отырғаны көрсетілмеген. The Guardian газетінің хабарлауынша, Лейбористік партия депутаттары нәтиже керісінше болды деп санайды, яғни, премьер-министрдің билігін нығайтудың орнына, Максвини оны әлсіретті.
Басылым партия ішінде штаб басшысының кетуі керек деген консенсус пайда болып жатқанын атап өтті.
Максвини не үшін айыпталды ?
Морган Максвини - Лейбористік партияның ұзақ уақыт бойы стратегі болған, Стармердің ең сенімді көмекшісі ретінде сипатталған. 2024 жылғы жалпы сайлауда Лейбористік партия жеңіске жеткеннен кейін ол премьер-министрдің штаб басшысы болды.
Максвинидің сыншылары оның Лейбористік партия басшылығына әлеуетті үміткерлерді әлсіретуге бағытталған ақпараттың таралуын үйлестіргенін айтады. Бұл тізімге Уэс Стритинг пен Ішкі істер министрі Шабана Махмуд та кіреді.
The Telegraph хабарлауынша, Кир Стармердің жақын ортасы мұндай әдістерге алғаш рет жүгініп отырған жоқ. Морган Максвинидің командасы бұған дейін бұрынғы вице-президент Анджела Рейнерге, қазіргі вице-президент Люси Пауэллге және Мәдениет, БАҚ және спорт министрі Лиза Нандиге бағытталған ақпараттың таралуымен байланысты болған.
Көшбасшылық үшін жасырын күрес
The Telegraph басылымының хабарлауынша, Лейбористік партия Стармердің басшылығына қарсылық 26 қарашада, яғни бюджет ұсынылған күні пайда болды деп санайды.
Үміткерлер қатарында тек Стритинг қана емес, сонымен қатар энергетика министрі Эд Милибэнд пен Ішкі істер министрі Шабана Махмуд та бар. Бір министр The Telegraph басылымына Стритинг «белсенді түрде жоспар құрып, министрлер мен депутаттарға қоңырау шалып жатыр» деп мәлімдеді. Стритинг бұл айыптауларды үзілді-кесілді жоққа шығарды.
- Мен премьер-министрге қарсы шығып жатқан жоқпын және кейбір күлкілі анонимді ақпарат таратушылардың айтқандарын істемеймін, - деді ол сәрсенбіде BBC-ге берген сұхбатында.
Премьер-министр мен Денсаулық сақтау министрінің реакциясы
- Мен ешқашан кабинет мүшелеріне шабуыл жасауға рұқсат берген емеспін. Кез келген министрге жасалған кез келген шабуыл қабылданбайды, - деді премьер-министр сәрсенбіде Парламентте сөйлеген сөзінде.
The Guardian газетінің мәліметі бойынша, Уэс Стритингтің өзі жанжалдан кейін сергек болып көрінді. Оның теледидардағы сенімділігі партия ішіндегі позициясын нығайтты, ал бір кәсіподақ көшбасшылық жарысы басталса, оны қолдауға дайын екенін мәлімдеді.
