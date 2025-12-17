Британдық дәрігерлер тұмау өршіген тұста бес күндік наразылық акциясын жариялады
АСТАНА.KAZINFORM — Бұл наразылық үш жылға жуық уақытқа созылған үкімет пен дәрігерлер арасындағы қақтығыстың кезекті бөлігі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Британдық дәрігерлер жалақы және жоғары оқу орнынан кейінгі оқу орындарының саны туралы дауды шешу туралы үкіметтің ұсынысын қабылдамағаннан кейін бес күндік ереуіл жариялады.
Сейсенбі күні дәрігерлер одағы саналатын Британдық медициналық қауымдастық өкілдері Денсаулық сақтау министрі Уэс Стритингпен келіссөз жүргізді. Бұл кездесу наразылық акцияларының жаңа толқынын болдырмауға бағытталған соңғы әрекет ретінде қарастырылды, бірақ тараптар келісімге келе алмады.
Үкімет ұсынысы одақ ұйымдастырған дауыс беруде басым дауыспен қабылданбады. Дәрігерлердің 83%-ы оған қарсы дауыс берді, сайлауға қатысушылардың саны 65%-ды құрады. Қауымдастық ұсынған 53 000 маманның шамамен 35 000-ы сауалнамаға қатысты.
Нәтижесінде дәрігерлер сәрсенбіден дүйсенбіге дейін жалғасатын ереуіл бастады. Қазіргі ереуіл 2023 жылдың наурыз айынан бергі 14-ші ереуіл. Қақтығыс жалақы және жоғары оқу орнынан кейінгі маманданудың болашағына байланысты.
Дәрігерлер инфляцияға байланысты нақты табыстың төмендеуін өтеу үшін жалақыны көтеруді талап етеді. Кәсіподақ сонымен қатар оқуды бітіргеннен кейін клиникалық оқу мүмкіндіктерінің санын кеңейтуді, соның ішінде резидентура мен тағылымдама бағдарламаларын қолжетімді етуді талап етті.
Үкімет оқыту және кәсіби даму мүмкіндіктерін арттыруға уәде бергенімен, ұсынылған шараларға бірнеше жыл ішінде жалақыны біртіндеп көтерудің нақты, ұзақ мерзімді жоспары кірмеген. Бұл бас тартудың негізгі себептерінің бірі болды.
Үкімет өз кезегінде жалақы мәселесін қайта қарау ниеті жоқ екенін мәлімдейді, себебі дәрігерлер соңғы үш жылда жалақысының жиынтық өсімін шамамен 30%-ға алды. Дегенмен, кәсіподақ бұл шараларға қарамастан, дәрігерлердің табысы инфляцияны ескере отырып, 2008 жылғы деңгейден шамамен 20%-ға төмен болып қала беретінін атап өтеді.
Ереуіл тұмаудың өршіп тұрған кезінде, ерекше қиын кезеңде өтіп жатыр. Оның салдары бұрынғыдан да ауыр болуы мүмкін: аурухана жұмысының бұзылуы, Рождество мерекесіне дейін науқастарды ауруханадан шығарудың кешігуі және жоспарлы операциялардың тоқтатылуы мүмкін. Алайда, жедел медициналық көмек көрсетіле береді.