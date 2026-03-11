British Airways Таяу Шығысқа рейстерін тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — British Airways әуекомпаниясы 2026 жылғы 10 наурызда Иранмен байланысты шиеленістің салдарынан Таяу Шығысқа бірнеше бағыттағы рейстерін тоқтатқанын хабарлады, деп жазады Анадолы.
Компания мәліметіне қарағанда, осы айда Амман, Бахрейн, Доха, Дубай және Тель‑Авивке жоспарланған барлық рейс тоқтатылды.
Абу‑Дабиге және Абу‑Дабиден барлық рейстер осы жылдың соңына дейін шектеледі.
Әуекомпанияның хабарламасында кестенің қысқаруы «аймақтағы тұрақсыздық» пен «әуе кеңістігінің сенімсіздігіне» байланысты екені көрсетілген.
— Біз жағдайды үнемі қадағалап отырмыз және клиенттерімізге бірнеше нұсқаларды ұсыну үшін байланыста боламыз, — делінген хабарламада.
Сонымен қатар, British Airways клиенттерді өзін компания өкілдері ретінде көрсететін алаяқтардан сақ болуға ескертті. Алаяқтар жолаушыларға хабарласып, жеке мәліметтері мен төлем реквизиттерін сұрайды.
Аймақтағы шиеленістің өршуі 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иранға бірлескен соққы жасағаннан кейін басталды. Бұл шабуылдан 1 200-ден астам адам қаза тауып, 10 000-ға жуық адам жарақат алған. Израиль сондай‑ақ Ливандағы Хезболлаға қарсы әскери операцияларын кеңейтті.
Тегеран берілмей, Израильге, Иорданияға, Иракқа және АҚШ әскери нысандары орналасқан Парсы шығанағы елдеріне дрондар мен зымырандар арқылы жауап соққыларын жүргізіп жатыр.
Бұған дейін АҚШ пен Израиль тарапынан Ирандағы 6668 азаматтық нысанға шабуыл жасалғаны хабарланған.