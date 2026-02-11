Бритни Спирс өзінің музыкалық каталогына қатысты құқықты сатты
АСТАНА. KAZINFORM – Әйгілі поп-жұлдыз Бритни Спирс Primary Wave баспасына өзінің музыкалық каталогына құқықтарды сатты, деп хабарлайды NBC News.
Бритни Спирс пен Primary Wave арасындағы келісімнің құны шамамен 200 млн доллар болды.
Дебюттік альбомы 1999 жылы шыққан Бритни Спирс «Oops!... I Did It Again!», «...Baby One More Time», «Gimme More», «Circus» және «Not A Girl, Not Yet A Woman» сияқты танымал хиттердің авторы.
44 жастағы поп жұлдыз 13 жылға созылған қамқорлықтан 2021 жылы құтылды. 2023 жылы жарық көрген «Мендегі әйел» естеліктерінде Спирс басқалардың оның өмірінің барлық қырын қалай қадағалағанын егжей-тегжейлі сипаттады. Кітап жарыққа шыққа алғашқы аптада АҚШ-та оның 1,1 млн данасы сатылды, ал Universal Pictures компаниясы кейінірек шығарманы экранға түсіру құқығын сатып алғанын жариялады.
Бритни Спирс – соңғы жылдары өз каталогтарын сатқан бірнеше танымал әртістердің бірі. Боб Дилан өз жазбаларының құқығын 2022 жылы Sony Music Entertainment компаниясына, ал бүкіл каталогын 2020 жылы Universal Music Group компаниясына берді. Брюс Спрингстин өз каталогын 2021 жылы Sony Music компаниясына шамамен 500 млн долларға сатқан.
Primary Wave компаниясы Стиви Никс, сондай-ақ Принс пен Бигги Смолстың музыкасына қатысты құқыққа ие. Олардың сайтындағы ақпаратқа сәйкес, «Primary Wave каталогында ұсынылған 1000-нан астам үздік 10 сингл және бірінші орын алған 400-ден астам хит бар» деп жазылған.
Бұған дейін еліміздің Конституциясында авторлық құқық пен зияткерлік меншікті қорғау күшейтілетінін жаздық.