    08:06, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бірнеше өңірде оқушылар қашықтан оқиды

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты бүгін, 26 ​​қаңтарда Қазақстанның бірнеше аймағында оқушылар онлайн оқиды.

    Школьники в двух областях Казахстана ушли на дистанционку из-за мороза
    Фото: freepik.com

    Батыс Қазақстан облысы

    Орал қаласында бүгін, 26 қаңтарда ауа температурасы -25,2 градус аяз болуына байланысты 1 ауысымда 1-4 сыныптарда сабақ қашықтан оқыту форматына ауыстырылды.

    Павлодар облысы

    Павлодарда бірінші ауысымдағы 0-4 сынып оқушылары қашықтан оқытуға көшті.

    Ақмола облысы

    Көкшетауда бірінші ауысымдағы 1-4 сынып оқушылары да онлайн оқиды.

    Айта кетейік, Қостанайда қолайсыз ауа райына байланысты оқушылар мен студенттер қашықтан оқыту форматына көшірілді.

    Ауа райына байланысты Қазақстанның 15 өңіріне ескерту жасалды.

    Эльмира Оралбаева
    Автор
