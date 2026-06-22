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    Бірнеше ойыншыға күн өтті — «Оқжетпес» ФК бас бапкері

    АСТАНА. KAZINFORM — «Оқжетпес» командасының бас бапкері Ринат Алюетов ойыншылардың «Тобыл»-мен өткен матчындағы (2:1) жағдайына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Sports.kz.

    Бірнеше ойыншыға күн өтті — «Оқжетпес» ФК бас бапкері
    Фото: Sports.kz

    — Өте қызықты, тартысты ойын болды. Жалғыз мәселе — ауа райы әсер етті: 33 градус, өте қиын болды. Тіпті бүгін бірнеше ойыншыға күн өтті. Бәріміз де әбден терледік, — деді Алюетов матчтан кейінгі баспасөз мәслихатында.

    Еске салайық, Оқжетпес матчты Жансұлтан Мұхаметхановтың дублінің (48 және 63-минуттар) арқасында жеңіп алды. Тобыл сапынан жалғыз голды Марко Вукчевич соқты (10-минут).

    38-минуттан бастап Тобыл он ойыншымен қалды: Пап-Альюн Ндиайе екінші сары қағаз алып, алаңнан қуылды.

    Айта кетейік, «Оқжетпес» футбол клубына жаңа бапкер тағайындалды.

    Ауа райы Спорт Бапкер Оқжетпес Футбол
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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