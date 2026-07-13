Бірнеше турист өзін нашар сезінген: Түркиядағы бес жұлдызды қонақ үй тексеріліп жатыр
АСТАНА.KAZINFORM - Түркияда ондаған турист ашық фуршеттегі тамақтанудан кейін өздерін нашар сезінген, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Анкарадағы тілшісі.
Айдын провинциясының танымал Кушадасы ауданы Эгей жағалауындағы бес жұлдызды қонақ үйде бірнеше демалушы жүрек айну, құсу және іш ауыруына шағымданып, ауруханаға жатқызылды. Алдын ала мәлімет бойынша, симптомдар ашық фуршеттен тамақтанғаннан көп ұзамай пайда болған.
Оқиға орнында жедел жәрдем бригадалары жұмыс істеп жатыр. Шамамен 30 адам жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді. Кейбір науқастар емін жалғастырып жатыр, ал басқалары бақылауға алынды.
Қонақтар шағымынан кейін полиция тергеу бастады. Ауданның ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы бөлімінің мамандары, сондай-ақ денсаулық сақтау қызметкерлері қонақ үйді тексерді. Фуршетте берілген тағамның, сондай-ақ ондағы су үлгісі зертханалық талдау үшін алынды.
Билік органдары тағамнан улану мүмкіндігі әлі расталмағанын атап өтті. Зертханалық тексеру аяқталғаннан кейін қорытынды жасалады. Оқиғаға қатысты әкімшілік және сот тергеуі жалғасып жатыр.
Біз бұған дейін қандай тағамдардан улану қаупі жоғары екені туралы маман ескертуін жариялаған едік.