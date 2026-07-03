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    Бірінші лигада «Жайық» сырт алаңда «Тұранмен» тең ойнады

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан бірінші лига командалары арасында Қазақстан чемпионатының 12-турында «Тұран» (Түркістан) өз алаңында Оралдың «Жайығын» қабылдады.

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    Фото: Видеодан алынған скрин

    Түркістандықтар көш бастаушылардың бірі болса, оралдықтар ортаңғы тұста еді.

    Батысқазақстандықтар ойынды сәтті бастап, 7-минутта Әлімжан Журасов есеп ашты. Бірінші тайм соңында қосымша 4-минутта Әлихан Исраилов есепті 2:0-ге жеткізді.

    Екінші таймда төреші қонақтардың қақпасына екі рет 11 метрлік айып добын белгіледі. Оны Мирас Тұрлыбек дәл орындады. Қорытынды есеп — 2:2.

    Түркістандықтар 12 турдан кейін 25 ұпаймен үздік үштікті түйіндеп тұр. «Қайрат жастары» 32 ұпаймен көш бастаса, Қарағандының «Шахтері» (31 ұпай) екінші сатыда, ал «Жайық» (16-ұпай) 9-орында келеді.

    Оралдықтар 9 шілде күні өз алаңында «Тобыл жастарын» қабылдайды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын бірінші лигада «Жайық» клубының қатарынан үшінші жеңісіне қол жеткізгенін жазған едік.

    Спорт Қазақстан чемпионаты Футбол
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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