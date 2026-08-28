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    Бірінші сыныпқа қабылдау OQU платформасында іске қосылды

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл елімізде 380 мың бала бірінші сыныпқа қабылданады. Ал бірінші сыныпқа қабылдау алғаш рет Бірыңғай OQU платформасы аясында кезең-кезеңімен іске қосылды. Бұл туралы ҚР Оқу-ағарту бірінші вице-министрі Шынар Ақпарова мәлім етті.

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    Коллаж: Kazinform

    Орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында ол жаңа оқу жылына дайындық барысы мен оқушылар санына тоқталды.

    – Қазір еліміздегі 8 мыңнан астам мектепте 4,1 млн оқушы білім алып жатыр. Биыл 380 мың бала бірінші сыныпқа қабылданады. 11-сыныпқа 227 мың оқушы көшті. Өткен оқу жылында 230 мыңнан астам оқушы мектеп бітірді, – деді Шынар Ақпарова.

    Оның айтуынша, 1-сыныпқа қабылдау алғаш рет QazTech платформасында Бірыңғай OQU платформасы аясында кезең-кезеңімен іске қосылды.

    Жаңа оқу жылында бастауыш сыныптардағы бағалау тәсілдері де жаңартылады. Бөлім бойынша жиынтық бағалау (БЖБ) мен тоқсан бойынша жиынтық бағалау (ТЖБ) алынып тасталып, күнделікті қалыптастырушы бағалаудың рөлі күшейтіледі.

    – Диктант, мазмұндама, шығарма, жоба, ауызша және практикалық жұмыс секілді бағалау әдістерін мұғалім өзі таңдап, аралық бақылау ретінде қолданады, – деді бірінші вице-министр.

    Сонымен қатар үлгілік оқу жоспарларының құрылымы оңтайландырылды. Оқушылардың барлық оқу пәнін толық оқуына мүмкіндік беру үшін қысқартылған үлгілік оқу жоспарлары алынып тасталды.

    Айта кетейік, бұған дейін Оқу-ағарту министрі Қазақстанның 12 жылдық білім беру жүйесіне көшу мәселесіне қатысты пікір білдірген еді.

    Оқушы Білім Мектеп ҚР Оқу-ағарту министрлігі
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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