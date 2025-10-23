Брюссельде алғаш рет Еуроодақ пен Мысыр саммиті өтті
АСТАНА.KAZINFORM — Бүгін тұңғыш рет өтіп жатқан ЕО-Мысыр саммитінде Еурокомиссия төрағасы Урсула фон дер Ляйен мен Мысыр президенті Әбдел Фаттах ас-Сисимен бірлесіп макроқаржылық көмек, реформаларды қолдау және Мысырдың Horizon Europe бағдарламасымен байланысы туралы үш келісімді таныстырды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Еурокомиссия бұл саммит «ЕО мен Мысыр арасындағы қарым-қатынастарды тереңдетудегі маңызды кезең» екенін атап өтті.
Ол Қауымдастық туралы келісімге әрі стратегиялық және жан-жақты серіктестікке негізделген.
— ЕО мен Мысыр арасындағы серіктестік бұрынғыдан да күшті. Мысыр, Еуропа және Жерорта теңізі арасындағы ынтымақтастық пен шынайы серіктестік туралы ортақ көзқарасымыз шындыққа айналып келеді. Бүгін осы мақсатқа жету жолындағы біздің қажырлы еңбегіміз бен адалдығымыздың айғағы — ЕО мен Мысыр арасындағы алғашқы келісімнің және қол қойылған келісімнің нәтижесі. Біз өткен жылы қол қойған стратегиялық және жан-жақты серіктестік — Мысыр мен Еуропадағы адамдар мен бизнеске жаңа инвестициялар мен нақты мүмкіндіктер әкелетін Жерорта теңізі Пактымыз осы рухты қолдайды. біз Мысырға және басқа оңтүстік көршілерімізге күш біріктіріп, серіктес ретінде жұмыс істейік, — деді Урсула фон дер Ляйен.
Сәрсенбі күні түстен кейін «ЕО-Египет стратегиялық және жан-жақты серіктестігін жүзеге асыру: стратегиялық инвестицияларды, өнеркәсіптік трансформацияны және инновацияны жеделдету» атты жоғары деңгейдегі іс-шара еуропалық және мысырлық жетекші саяси және іскер көшбасшыларды, даму агенттіктерін, зерттеу және инновациялық қоғамдастықты инвестиция, реформалар, бәсекелестікке қабілеттілікті талқылау үшін жинады.