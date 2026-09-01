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    Бішкекте бүгін ШЫҰ саммитінің отырысы өтеді

    БІШКЕК. KAZINFORM — Бүгін Бішкекте Қырғызстанның төрағалығымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына (ШЫҰ) мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің кезекті отырысы басталады. Сондай-ақ, «ШЫҰ+» форматында жоғары деңгейдегі кездесу өтеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бішкектегі меншікті тілшісі.

    Бішкекте бүгін ШЫҰ саммитінің отырысы өтеді
    Фото: Гүлмира Әбдірахманова/Kazinform

    Іс-шараларға ШЫҰ-ға мүше мемлекеттердің басшылары мен өкілдері, шақырылған елдердің, сондай-ақ БҰҰ-ны қоса алғанда бірнеше халықаралық ұйымның басшылары қатысады. 

    Талқылаудың негізгі тақырыптары халықаралық және аймақтық мәселелер, Ұйымды одан әрі дамытудың басым бағыттары, сондай-ақ саяси, сауда-экономикалық, көлік-логистика, цифрлық, экологиялық және мәдени-гуманитарлық салалардағы ынтымақтастықты тереңдету перспективаларын қамтиды.

    Іс-шара ШЫҰ-ның 25 жылдығына орайластырылып, Қырғызстан төрағалығының қорытындылары шығарылады.

    Саммит қорытындысы бойынша құжаттар пакетін қабылдау жоспарланған, олардың ішінде ең маңыздысы — Одақтың алдағы жылдарға арналған даму векторын анықтайтын ШЫҰ-ның 25 жылдығы туралы Бішкек декларациясы.

    Саммит жұмысын 250 жергілікті және 800 шетелдік БАҚ өкілі хабарлап отыр.

    Осыған дейін Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ШЫҰ жиындарына қатысу үшін Бішкекке барғаны хабарланды. 

    Мемлекет басшысы сондай-ақ Бішкекте өтіп жатқан VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылу салтанатын тамашалады.

    Бішкек саммитінде нендей мәселелер талқыланып, қандай шешімдер қабылданатынын мына материалдан оқи аласыз.

    Бішкек Қырғызстан ШЫҰ саммиті ШЫҰ
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар