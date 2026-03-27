Бішкекте қазақ-қырғыз қарым-қатынасының алдағы жоспарлары талқыланды
АСТАНА. KAZINFORM – Қырғызстан Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары – Су ресурстары, ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу өнеркәсібі министрі Эрлист Акунбеков еліміздің Қырғызстандағы елшісі Рапил Жошыбаевпен кездесті. Бұл туралы Кабар агенттігі жазды.
Кездесу барысында қырғыз-қазақ ынтымақтастығының кең ауқымды мәселелері талқыланды.
Қырғызстан Президенті Садыр Жапаров пен Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев арасындағы кездесулерде қол жеткізілген келісімдерді іске асырудың маңыздылығына ерекше назар аударылды.
Тараптар сауда-экономикалық байланыстарға басымдық бере отырып, екіжақты өзара іс-қимылды одан әрі дамытуға дайын екендерін жеткізді.
Ауыл шаруашылығы, инфрақұрылым, логистика, су-энергетика кешені салаларындағы жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсетудің маңыздылығы атап өтілді.
Министрлер кабинеті төрағасының орынбасары Эрлист Акунбеков Қырғызстан мен Қазақстан арасындағы стратегиялық әріптестік пен одақтастық қатынастар өзара қызығушылық тудыратын барлық мәселелер бойынша сенімді диалог пен тиімді ынтымақтастықтың негізі болатынына сенім білдірді.
Кездесу соңында екі тараптың қатысуымен өтетін жоғары және ең жоғары деңгейдегі алдағы іс-шаралардың кестесі, сондай-ақ шарттық-құқықтық базаны кеңейту мәселелері қаралды.
Еске сала кетсек, бұған дейін Мәжіліс қазақ-қырғыз шекарасындағы өткізу пунктері туралы келісімге өзгеріс енгізгенін жаздық.