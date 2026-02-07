Бітімге қарамастан, Израиль армиясы Газа секторында ғимаратты бұзды
АСТАНА. KAZINFORM — Бітімге қарамастан, Израиль армиясы Газа секторында ғимаратты авиациялық соққылар арқылы бұзып тастады. Алдын ала эвакуация туралы ескерту жасалған еді, деп хабарлайды Анадолы.
«Анадолы» агенттігінің аймақтағы тілшісінің хабарлауынша, Израиль әуе күштері Газа қаласының солтүстігіндегі Зейтун ауданында орналасқан «Абу Шабан» ғимаратын атқылаған.
Ұшақтардың күшті бомбалық соққылары салдарынан көрші ғимараттар да зақымданды.
Ғимарат тұрғындары мен маңдағы үйлердің тұрғындары Израиль тарапынан қауіп төндіру туралы ескертуден кейін ауданды тастап кеткен.
Израиль армиясының баспасөз хатшысы Авихай Адраэй Зейтун ауданының картасын жариялап, қызыл нүктелермен қауіп аймақтарын белгіледі.
Адраэй осы ауданға тұратын палестиналықтарды үйлерінен шығуға шақырып, «картамен көрсетілген жерде немесе оның айналасында ХАМАС-қа тиесілі инфрақұрылым бар» деп мәлімдеп, жақын арада осы аймаққа авиациялық соққы жасауға бел буғанын айтты.
10 қазан 2025 жылы ХАМАС-пен бітім жасалғаннан бері Израиль армиясы алғаш рет Газа секторындағы бір ауданды бомбалаған.
Газа Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, 11 қазан 2025 жылдан бастап бітім басталғаннан бері Израиль армиясының шабуылдарынан 556 адам қаза тауып, 1500 адам жарақат алған.
Бітімге қарамастан, Израиль армиясы әртүрлі себептермен Газаны атқылауды жалғастырып келеді.
Осыдан бұрын Израиль әскері Газа секторына әуеден соққы жасап, ХАМАС пен Палестиналық жихад ұйымдарының командирлері өлтірілгенін мәлімдеді.