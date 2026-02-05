KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    23:05, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    Израиль әскері Газа секторына әуеден соққы жасады

    АСТАНА. KAZINFORM – Израиль әскерилері ХАМАС пен Палестиналық жихад ұйымдарының командирлері өлтірілгенін мәлімдеді. Газа секторындағылар 20 адам, соның ішінде 3 баланың мерт болды, деп хабарлады Euronews.

    Израиль нанес серию авиаударов по Газе
    Фото: Анадолу

    Израиль тарапының хабарлауынша, әуе соққысы салдарынан радикалды исламистік ХАМАС ұйымының қарулы жасағының командирі өлтірілген. Ол 2023 жылғы 7 қазанда Нахаль-Оз әскери базасына жасалған шабуыл кезінде тұтқынға алынған Ноа Марцианоның өліміне жауапты болған. Израиль әскері Марцианоның палестиналық «аш-Шифа» ауруханасында қаза тапқанын айтады.

    Басылымның жазуынша, Израиль қорғаныс армиясы сәрсенбі күні Газа секторының бірнеше ауданында жүргізілген операциялар барысында ХАМАС пен «Палестиналық исламдық жиһадқа» тиесілі тағы екі командирдің жойылғанын да хабарлаған.

    Ал Палестина тарапы әуе соққылары салдарынан 20-дан астам адам қаза тапқанын, олардың арасында үш бала барын мәлімдеді. Сондай-ақ соққылар уақытша қоныс аударған тұрғындар орналасқан шатырлы лагерьлерге бағытталғаны айтылды.

    Бұған дейін Рафах шекара өткелі бүгін шектеулі режимде ашылатыны хабарланған еді. Бұл — Мысыр мен Газа секторы арасындағы жалғыз өткел. Аталған бекет 2024 жылғы мамыр айынан бері жабық тұрған.

    Алайда Газа секторында әскери операцияның жалғасуына байланысты, басылым мәліметінше, Рафах өткізу пункті арқылы науқастарды Мысырға эвакуациялау уақытша тоқтатылған.

    — ХАМАС Израильді қол жеткізілген келісімдерді бұзды деп айыптайды. Ал Израиль тарапы барлық тұтқын (тірідей не өлі күйде) қайтарылғаннан кейінгі негізгі мақсат - ХАМАС-ты қарусыздандыру болатынын тартады. Израиль әскері «сары сызық» деп аталатын аумақта содырлар тарапынан тұрақты түрде оқ атылып жатқанын, сондай-ақ қарулы топтардың жедел жәрдем көліктерін адамдар мен қару-жарақты тасымалдау үшін пайдаланатынын және қоныс аударған тұрғындар арасында жасырынатынын мәлімдеді, — делінген хабарламада.

    1 ақпан күні Израиль әуе соққыларынан Газа секторында кемінде 32 палестиндік қаза тапқаны туралы жаздық.

     

