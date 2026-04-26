Нетаньяху «Хезболлаға» соққы жасауды бұйырды
АСТАНА. KAZINFORM – Израиль Премьер-министрі Биньямин Нетаньяху «Хезболланың» Ливандағы нысандарына батыл түрде шабуыл жасауды бұйырды, деп хабарлайды BBC.
Израиль армиясы исламшыл «Хезболла» тобының жауынгерлері атысты тоқтатуға қарамастан, Ливанның оңтүстігіндегі Кантара аймағындағы позицияларына дрондармен шабуыл жасағанын хабарлады. Сонымен қатар армия танкке қарсы зымырандардың қоймасын тауып, «15-тен астам террористі өлтірді».
Ливанда Израиль мен «Хезболла» арасындағы қақтығыстар бірнеше апта бойы жалғасып келеді. Мұның себебі – шииттік топтың ирандық молдалармен байланысы. Тегеран режимі көптеген жылдар бойы «Хезболланы» қару-жарақпен және қаражатпен қолдап келеді.Осылайша оның Ливанда «мемлекет ішіндегі мемлекетке» айналуына ықпал етті.
АҚШ пен Израильдің Иранға шабуылынан кейін «Хезболла» қақтығысқа өз одақтасының жағында кірді. Содан бері ол Израильге үнемі зымыран атып келеді. Қазіргі уақытта атысты тоқтату туралы келісім күшінде. АҚШ президенті Дональд Трамп жақында келісімді үш аптаға ұзартқанын жариялады. Дегенмен шағын қақтығыстар жалғасты. Енді соғыс өрті қайтадан тұтануы мүмкін.
АҚШ тарапынан әлі ешқандай реакция болған жоқ. Бұған дейін Пәкістандағы бейбітшілік келіссөздері туралы жаңалық пайда болып еді. Алайда Иран делегациясы кетіп қалды. Ал америкалық делегация мүлдем келмеді.
Сондықтан қазіргі уақытта Иранмен қақтығыстың қалай өрбитіні белгісіз. Соғыс басталғаннан бері әлемдегі мұнайдың шамамен бестен бірі өтетін Ормуз бұғазы әлі күнге дейін жабық күйінде қалып отыр.