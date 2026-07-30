BTS «Грэмми» сыйлығына қатысудан бас тартты
АСТАНА. KAZINFORM – Оңтүстік Кореяның K-pop тобы BTS әлеуметтік желілерде «Азиялық поп музыка» жаңа санатының енгізілуіне байланысты 2027 жылғы «Грэмми» сыйлығына қатысудан бас тартатынын жариялады, деп хабарлайды Yonhap.
Топтың жеті мүшесінің барлығы әлеуметтік желілердегі жеке аккаунттарында бірдей мәлімдеме жариялап, «музыканы аймақ немесе тіл бойынша емес, сол қалпында тыңдауға және сүюге болатынын» атап өтті.
Бұл мәлімдеме АҚШ-та орналасқан Дыбыс жазу академиясы 69-шы «Грэмми» сыйлығына марапаттаудың жаңа санатын енгізгеннен кейін екі айдан аз уақыт өткен соң жарияланды, оның ішінде Азия елдерінде жасалған немесе кеңінен танымал болған заманауи поп әндерін тануға арналған «Үздік азиялық поп-орындау» бар.
Алайда жанкүйерлер мен музыка индустриясының сарапшылары жаңа санаттың пайда болуын бірден айыптап, оның азиялық әртістерді негізгі номинациялардан тиімді түрде шеттететінін және BTS сияқты топтардың ірі «Грэммидің» бас сыйлықтарын жеңіп алу мүмкіндігін төмендете алатынын мәлімдеді.
Дыбыс жазу академиясының бас директоры кіші Харви Мейсон 28 шілдеде BTS шешіміне қатысты мәлімдеме жариялап, онда жанр санатына өтінім беру «Жылдың үздік жазбасы», «Жыл альбомы» және «Жыл әні» сияқты негізгі санаттарға номинациялауға және қарастыруға кедергі келтірмейтінін нақтылады.
- «Азиялық поп-музыка» Азиядан шыққан поп-музыканың тереңдігін, әртүрлілігін және ерекше өсуін атап өту үшін құрылды. Бұл жаңа санаттың мақсаты – осы маңызды әртістерге ерекше назар аудару. Санаттардың көп болуы көбірек әртістердің танылуын білдіреді, - деді ол.
BTS «Грэмми» сыйлығына бес рет ұсынылды, бірақ ешқашан лауреат атанған жоқ.
Еске сала кетсек, 69-шы «Грэмми» сыйлығын табыстау рәсімі 2027 жылдың ақпан айына жоспарланған.
Осыған дейін Оңтүстік Корея танымал BTS тобының арқасында рекордтық туристер ағынын қарсы алғанын жаздық.