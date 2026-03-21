BTS-тің оралуы: Сеулдегі концертке 260 мыңға жуық көрермен жиналады
АСТАНА. KAZINFORM — Жүздеген мың жанкүйерлер Сеулдің орталығында BTS тобының көптен күткен концертіне жиналып, төрт жылдық үзілістен кейін олардың қайтып келгенін атап өтеді. Концерт Netflix арқылы бүкіл әлемге таратылады, деп хабарлайды Yonhup.
Сенбі, 21 наурызда топ Кванхвамун алаңында 260 000 көрерменнің алдында өнер көрсетеді. Іс-шара өткізілу аумағы бір километрден астамға созылады — алаңнан Соннье қақпасына дейін.
250 000-ға жуық жанкүйер көшеге шыққан 2002 жылғы әлем чемпионатынан бері күтілетін халық саны аймақтағы ең үлкен жиынның бірі болуы мүмкін.
«BTS The Comeback Live: Arirang» атты концерт жаңа студиялық альбом «Arirang»-тің шығуына орай ұйымдастырылған — бұл топтың төрт жылға жуық уақыттағы алғашқы релизі. Шоу тікелей эфир форматында өтеді және оны Netflix платформасы арқылы бүкіл әлем көре алады.
Компания трансляцияны ең ауқымды онлайн-көрсетілімге айналады деп үміттенеді. Netflix-тің фантастикалық контент жөніндегі вице-президенті Брэндон Риггтің айтуынша, жоба бүкіл әлемдегі жанкүйерлерді біріктіріп, ғаламдық қатысу эффектісін жасауға бағытталған.
Бұл Netflix-тің алғашқы музыкалық онлайн-трансляциясы және Оңтүстік Кореядан шыққан сервис үшін алғашқы тікелей эфирі. Жоба Hybe компаниясымен серіктестікте жүзеге асырылып, BigHit Music лейблін ұсынады.
— Бұл мақсатқа жету үшін Netflix сенімді және тұрақты ағындық көрсетілімді қамтамасыз етуге, сондай-ақ адамдарды біріктіретін ерекше сәттер жасауға көңіл бөлді, — деді Брэндон Ригг.
Ол сондай-ақ бұл іс-шара Netflix тарихындағы ең ауқымды музыкалық жобаға айналатынын және болашақтағы осындай шоулар үшін жаңа стандарт орнататынын атап өтті.
Бұған дейін BTS өзінің әлемдік турнесін 75 елдің кинотеатрында тікелей эфирден бастайтыны туралы жаздық. «Arirang» туры K-pop тарихындағы ең ірі тур болады: 34 қалада 82 концерт жоспарланған. Солтүстік Америка мен Еуропадағы барлық 41 шоу, сондай-ақ Гояндағы концерттер билеттері толық сатылған.