Бублик неге Алматыда ойнамай, артынша басқа турнирге қатысты – федерация жауабы
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Әлеуметтік желілерде кейінгі күндері Қазақстанның бірінші, әлемнің 16-ракеткасы Александр Бубликтің Almaty Open ATP 250 турниріне қатыспауы қызу талқыланып жатыр.
Жанкүйерлер Бубликтің бұл шешімін түсінбей дал. Себебі ол Алматыдағы турнирге жарақатына байланысты қатыспағанымен, арада бір апта өтпей Венадағы жарыста кортқа шыққан.
Қазақстан теннис федерациясы Kazinform тілшісіне осы жағдайға қатысты түсінік берді.
Федерацияның мәліметінше, спортшы Ханчжоу қаласында өткен ATP 250 турнирінің финалында жарақат алған. Сол жарақат оған кейінгі Бейжің мен Шанхай жарыстарында толыққанды ойнауға мүмкіндік бермей, теннисші алғашқы айналымдарда жеңіліп қалған.
– Александр үшін Алматыдағы турнир ерекше маңызға ие еді. Ол бұл жарысқа қатты қатысқысы келген. Дегенмен жарақатты асқындырып алмау үшін осындай шешім қабылданды, - делінген жауапта.
Федерация өкілдері медициналық қорытындымен танысқанын растады.
– Медициналық штаб Александрға жаттығулар мен ойындарды азайтып, толық тексеруден өтуді ұсынды. Дәрігерлер оған артқы жамбас бұлшықеттерінің жарақаты деген диагноз қойды, - деп түсіндірді Қазақстан теннис федерациясы.
Жанкүйерлердің басты сұрағы – жарақаты болса, неге теннисші осы аптада Венадағы турнирге қатыса алды ?
Бұл сұраққа ұйым:
– Александр жарақатынан айыққан соң рейтинг ұпайларын көбейту үшін Венадағы жарысқа қатысуды жөн санады, - деп жауап берді.
Федерация әлеуметтік желідегі сын мен реакцияны «қалыпты құбылыс» деп қабылдап отыр.
– Әрине, біз жағдайды бақылап отырамыз, бей-жай қарамайтын әлеуметтік желі аудиториясы бұл жағдайды сыни тұрғыдан қабылдағанын түсінеміз. Біз барлық пікірге құрметпен қараймыз. Дегенмен спортшы үшін денінің саулылығы маңызды, сондықтан барлық нюансты ескеру маңызды, - делінген жауапта.
Сондай-ақ ұйым ел атынан ойнайтын теннисшілердің ел ішіндегі турнирлерге қатысуы жөнінде ешқандай келісімшарттық міндеттеме жоқ екенін атап өтті.
– Олар – Қазақстан азаматтары. Қай жарыста ойнау әр спортшының өз еркі, - деп түйіндеді федерация.
Айта кетейік, қазір Александр Бублик Аустрия астанасы Венадағы ATP 500 турнирінде өнер көрсетіп жатыр. Ол алғашқы матчта чилилік Алехандро Табилоны 6:4, 6:4 жеңді, енді аргентиналық теннисші Франсиско Серундоломен шеберлік байқасады.
Еске салайық, Алматыдағы ATP 250 турнирінде жекелей сында әлемнің 14-ракеткасы, ресейлік Даниил Медведев жеңіске жетті. Ол өз спорттық жолында ATP жарыстарында қырқыншы рет финалға шығып, 21-титулын жеңіп алды.
Ал жұптық сында франциялықтар Тео Аррибаж бен Альбано Оливетти үздік шықты.