04:10, 30 Қараша 2025 | GMT +5
Бүгін 8 қалада ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 2025 жылғы 30 қарашада қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Атырау, Ақтөбе, Алматы, Қарағанды, Жезқазған, Балқаш, Теміртау қалаларында, түнде Қостанай қаласында болуы мүмкін, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін кей өңірлерде қар жауып, көктайғақ болады.