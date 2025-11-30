Қар, көктайғақ, тұман: 30 қарашада ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 30 қарашада ауа райына байланысты еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жариялады.
Синоптиктердің болжамы бойынша,Маңғыстау облысының солтүстігінде, орталығында тұман болады.
Түнде және таңертең Абай облысының оңтүстігінде, орталығында тұман түседі деп болжанады.
Түнде және таңертең Атырау облысының солтүстігінде, батысында, оңтүстігінде және орталығында да тұман болады.
Түнде Ақмола облысының солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын жүріп, көктайғақ болады, түнде және таңертең облыстың солтүстігінде, шығысында тұман түседі. Көкшетауда 30 қарашада түнде және таңертең көктайғақ болады.
Түнде және таңертең Ақтөбе облысының шығысында тұман түседі деп болжанады.
Астанада 30 қарашада түнде және таңертең көктайғақ болады.
Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман болады.
Қостанай облысының батысында, солтүстігінде, шығысында және орталығында да тұман болады.
Түркістан облысының батысында, оңтүстігінде, таулы аудандарында және орталығында да тұман түседі деп болжанады.
Түнде Павлодар облысында қар жауады,күндіз облыстың солтүстігінде, шығысында жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ, жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады. Облыстың солтүстігінде, шығысында тұман болады. Павлодарда 30 қарашада түнде қар жауып, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ, тұман болады деп болжанады.
Солтүстік Қазақстан облысының батысында, шығысында аздап қар жауады, жаяу бұрқасын жүреді, көктайғақ болады. Облыстың батысында, солтүстігінде, шығысында тұман түсу ықтималдылығы жоғары. Петропавлда 30 қарашада тұман болады.
Айта кетейік, Ақмола облысында ауа райына байланысты көлік қозғалысының жылдамдығына шектеу қойылды.