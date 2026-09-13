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    Бүгін Ақмола мен Солтүстік Қазақстан облыстарының орманды алқаптарында өрт тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 12 қыркүйекте еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 3 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды ҚР Экология министрлігінің баспасөз қызметі.

    Шығыс Қазақстанда соңғы екі күнде ғана 60-тан астам дала өрті тіркелді
    Фото: ШҚО ТЖД

    Өңірлер бойынша:

    • Ақмола облысында – 2 өрт;

    • Солтүстік Қазақстан облысында – 1 өрт.

    Өрт оқиғалары мемлекеттік орман күзетінің жерүсті бақылауы және «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе патрульдеуі барысында дер кезінде анықталды.

    Ақпарат түскеннен кейін өрт орындарына қажетті күштер мен техника жедел бағытталды.

    -Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзеті қызметкерлері мен Төтенше жағдайлар департаменттерінің күштері жұмылдырылды,-делінген хабарламада.

    Қазіргі уақытта аталған өңірлерде өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда. Өрт жағдайы тұрақты бақылауда.

    Осыған дейін Абай облысында таулы жерде құрғақ шөп пен бұталар өртеніп жатқаны туралы жаздық.

    Өрт Құтқарушылар Төтенше оқиғалар, апаттар ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
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