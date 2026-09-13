Бүгін Ақмола мен Солтүстік Қазақстан облыстарының орманды алқаптарында өрт тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM - 2026 жылғы 12 қыркүйекте еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 3 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды ҚР Экология министрлігінің баспасөз қызметі.
Өңірлер бойынша:
• Ақмола облысында – 2 өрт;
• Солтүстік Қазақстан облысында – 1 өрт.
Өрт оқиғалары мемлекеттік орман күзетінің жерүсті бақылауы және «Қазавиаорманқорғау» РМҚК-ның әуе патрульдеуі барысында дер кезінде анықталды.
Ақпарат түскеннен кейін өрт орындарына қажетті күштер мен техника жедел бағытталды.
-Өртті сөндіруге мемлекеттік орман күзеті қызметкерлері мен Төтенше жағдайлар департаменттерінің күштері жұмылдырылды,-делінген хабарламада.
Қазіргі уақытта аталған өңірлерде өртті сөндіру жұмыстары жалғасуда. Өрт жағдайы тұрақты бақылауда.
Осыған дейін Абай облысында таулы жерде құрғақ шөп пен бұталар өртеніп жатқаны туралы жаздық.