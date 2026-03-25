    08:44, 25 Наурыз 2026 | GMT +5

    Бүгін Алматы мен Астанада шетелдік валюта қаншадан сатылып жатыр

    АСТАНА. KAZINFORM — 25 наурызда елдің ірі қалалары — Астана, Алматы және Шымкенттегі айырбастау пункттерінде доллар, еуро және рубль қандай бағаммен сатып алынатыны және сатылатыны белгілі болды.

    курс валют
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz мәліметіне сәйкес, қазіргі уақытта Астанадағы айырбастау пункттеріндегі орташа бағам мынандай:

    Астанада:

    • Доллар: сатып алу — 479,94 теңге, сату — 486,83 теңге
    • Еуро: сатып алу — 552,06 теңге, сату — 561,93 теңге
    • Рубль: сатып алу — 5,91 теңге, сату — 6,31 теңге

    Алматыда:

    • Доллар: сатып алу — 482,96 теңге, сату — 485,79 теңге
    • Еуро: сатып алу — 555,08 теңге, сату — 560,55 теңге
    • Рубль: 5,87 — 6,09 теңге аралығында

    Шымкентте:

    • Доллар: сатып алу — 482,90 теңге, сату — 484,98 теңге
    • Еуро: сатып алу — 554,96 теңге, сату — 560,88 теңге
    • Рубль: сатып алу — 5,91 теңге, сату — 6,02 теңге

    Ресми бағамдар:

    • 1 доллар — 482,33 теңге
    • 1 еуро — 557,57 теңге
    • 1 рубль — 5,74 теңге

    20 наурыздағы сауда қорытындысы бойынша доллардың салмақталған орташа бағамы 482,33 теңге болып, 0,38 теңгеге көтерілді.

    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
