03:20, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Бүгін Алматы мен Павлодарда ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 2025 жылғы 12 желтоқсанда Қазақстан аумағы бойынша қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Павлодар, Алматы қалаларында болжанған, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, Алматы облысында қолайсыз ауа райына байланысты автожолдар жабылды.