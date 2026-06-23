Бүгін Алматы мен Талдықорған қалаларында ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM – «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
23 маусымда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, Талдықорған қалаларында күтіледі, – делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар – атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Еске сала кетсек, Ақтауда жаз басталғалы жағымсыз иіс күшейген. Мамандар иістің қайдан шығып жатқанын анықтады.
Сондай-ақ Алматыда ауаны ластап жатқан нысандарды анықтайтын 20 мобильді станция сатып алынатынын жаздық.