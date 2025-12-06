04:32, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Бүгін Астанада және бірнеше қалада ауа сапасының нашарлайтыны белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
«2025 жылғы 6 желтоқсанда Орал, Ақтөбе, Алматы, Атырау, Жезқазған, Балқаш, түнде Астана қалаларында қолайсыз метеорологиялық жағдайлар күтіледі», делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, «Қазгидромет» алдағы күндері температура төмендеп, елдің басым бөлігін тұман басатынын хабарлады.