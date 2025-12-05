06:50, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Елдің басым бөлігін тұман басады — Қазгидромет
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 5 желтоқсан күнгі ауа райы болжамын жариялады.
Республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Бұрқасын соғып, жел күшейеді, кей өңірлерде көктайғақ болады.
Батыста антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Елдің басым бөлігін тұман басады.
Елдің шығысында, солтүстігінде және орталық өңірлерінде жауын-шашын болып, боран соғады. Осы аймақтар мен Қызылорда облысында көктайғақ болады.
Оңтүстік, солтүстік және орталық өңірлерде желдің жылдамдығы 15–20 м/с дейін жетеді.
Айта кетейік, бүгін батыстың бірнеше өңірінде ауа сапасы төмендейді.