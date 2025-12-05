KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    06:50, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Елдің басым бөлігін тұман басады — Қазгидромет

    АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 5 желтоқсан күнгі ауа райы болжамын жариялады.

    зима, погода, ауа райы, қыз
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөлімдердің өтуімен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын болады. Бұрқасын соғып, жел күшейеді, кей өңірлерде көктайғақ болады.

    Батыста антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Елдің басым бөлігін тұман басады.

    Елдің шығысында, солтүстігінде және орталық өңірлерінде жауын-шашын болып, боран соғады. Осы аймақтар мен Қызылорда облысында көктайғақ болады. 

    Оңтүстік, солтүстік және орталық өңірлерде желдің жылдамдығы 15–20 м/с дейін жетеді. 

    Айта кетейік, бүгін батыстың бірнеше өңірінде ауа сапасы төмендейді.

    Тегтер:
    Көктайғақ Қазгидромет Ауа райы жел Тұман Жауын-шашын
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар