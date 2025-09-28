Бүгін Астанада жылу беріледі
Бүгін, 28 қыркүйекте сағат 14:00-ден бастап жылу беру жұмыстары жүргізіледі. Бұл туралы елорда тұрғындарына таңертең хабарлама келді.
Назар аударуларыңызды сұраймыз:
1. Жылуды қосу кезінде пәтерде болғаныңыз жөн.
2. Егер жөндеу жұмыстарын жүргізген болсаңыз, радиатордағы тығындар мен крандардың дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
3. Жөндеу барысында радиатор алынған болса, оны шұғыл орнатып, үй басқарушысын хабардар етіңіз.
4. Радиаторларыңызды зақымдану бар-жоғын тексеріңіз.
5. Жылуды қосу кезең-кезеңімен жүзеге асырылады және бірнеше күнге созылуы мүмкін. Қала бойынша қосу жұмыстары жүріп жатқандықтан, жылу мен ыстық су параметрлері уақытша төмен болуы ықтимал. Осыған түсіністікпен қарап, жұмыстардың аяқталуын күтуіңізді сұраймыз.
Жеке және ақылы өтінімдер сәл кейінірек орындалады, себебі барлық техникалық персонал жылуды қосу процесіне жұмылдырылады.
Апаттық жағдай туындаған кезде тәулік бойы жұмыс істейтін диспетчерлік қызметке хабарласыңыз:
📞 +7 (711) 060-47-77
📞 +7 775 542-55-13
Айта кетейік, Шығыс Қазақстан облысы Риддер қаласында жылу беріле бастады.