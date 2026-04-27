    09:12, 27 Сәуір 2026 | GMT +5

    Ауа температурасы -2°C дейін төмендеп, үсік жүреді

    АСТАНА. KAZINFORM — 27 сәуірде солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда түнгі уақытта ауа температурасы -2°C дейін төмендеп, үсік күтіледі. Бұл туралы «Қазгидромет» РМҚ жазды.

    Бүгін үсік жүреді - Қазгидромет
    Фото: Freepik

    Күндіз ауа температурасы төмендейді:

    • солтүстікте +10…+15°C дейін,
    • орталықта +10…+18°C дейін,
    • шығыста +7…+20°C дейін,
    • оңтүстікте +15…+25°C дейін.

    Батыс өңірлерде температура біртіндеп +7…+15°C-тен +15…+20°C-қа дейін көтеріледі.

    27 сәуірге Қазақстан аумағының басым бөлігінде қолайсыз ауа райына байланысты дауылды ескерту жарияланған болатын.

