    Бүгін бір палаталы Парламенттің атауы мен өкілеттіктері талқыланады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Мемлекеттік кеңесші Ерлан Кариннің төрағалығымен Парламенттік реформа мәселелері жөніндегі Жұмыс тобының кезекті отырысы өтеді.

    в
    Фото: Парламентаризм институты

    - Отырыстың күн тәртібінде бірқатар өзекті мәселелерді, оның ішінде болашақ бірпалаталы Парламенттің атауы мен өкілеттіктерін талқылау жоспарланып отыр, - деп мәлімдеді Парламентаризм институтынан.

    Еске сала кетейік, бұған дейін өткен отырыстарда депутаттарға қойылатын біліктілік талаптары, оларды сайлау тәртібі, квоталау мәселелері, сондай-ақ болашақ бірпалаталы Парламенттің заң шығару қызметінің негізгі қырлары қаралған болатын.

