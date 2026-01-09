12:40, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бүгін бір палаталы Парламенттің атауы мен өкілеттіктері талқыланады
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін Мемлекеттік кеңесші Ерлан Кариннің төрағалығымен Парламенттік реформа мәселелері жөніндегі Жұмыс тобының кезекті отырысы өтеді.
- Отырыстың күн тәртібінде бірқатар өзекті мәселелерді, оның ішінде болашақ бірпалаталы Парламенттің атауы мен өкілеттіктерін талқылау жоспарланып отыр, - деп мәлімдеді Парламентаризм институтынан.
Еске сала кетейік, бұған дейін өткен отырыстарда депутаттарға қойылатын біліктілік талаптары, оларды сайлау тәртібі, квоталау мәселелері, сондай-ақ болашақ бірпалаталы Парламенттің заң шығару қызметінің негізгі қырлары қаралған болатын.