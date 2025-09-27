Бүгін біраз өңірде күн күркіреп, жаңбыр жауады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК 27 қыркүйекке арналған ауа райы болжамын жариялады.
Синоптиктердің мәліметінше, антициклон сілемі еліміздің шығысы мен орталығында жауын-шашынсыз ауа райын сақтайды. Республиканың қалған аумағында жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Солтүстікте қатты жаңбыр жауып, ауа температурасы төмендейді. Барлық өңірде жел күшейеді, түнде және таңертең тұман түседі. Солтүстіктің кейбір бөліктерінде бұршақ жаууы мүмкін.
Батыс Қазақстанның солтүстігінде, Павлодардың шығысында, Атыраудың солтүстік-шығысында, Маңғыстаудың оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облыстарының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі сақталады.
Түркістан, Қызылорда облыстарында, Атыраудың солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, батысында, солтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.
Сондай-ақ Жамбыл облысының орталығында, Батыс Қазақстанның батысында, оңтүстігінде, шығысында, батысында, солтүстігінде, солтүстік-шығысында да төтенше өрт қаупі бар.
Ақтөбе қаласының орталығында, Алматының солтүстігінде, Қарағанды, Қостанай облыстарының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі болжанған.