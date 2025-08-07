KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    08:55, 07 Тамыз 2025

    Бүгін доллар 534-540 теңге аралығында саудаланып жатыр

    АЛМАТЫ. KAZINFORM — Астана мен Алматы ақша айырбастау орындарында шетелдік валюта бағамдары ұсынылды.

    доллар
    Фото: Рixabay

    Kurs.kz мәліметінше, қазіргі уақытта Алматының ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар: сатып алу — 537,69 теңге, сату — 539,90 теңге;
    — еуро: сатып алу — 620,67 теңге, сату — 625,11 теңге;
    — рубль 6,61 — 6,73 теңге аралығында саудаланады.

    Елорданың ақша айырбастау пунктерінде:

    — доллар 534,61 теңгеден сатып алынады, 541,61 теңгеден сатылады;
    — еуро: сатып алу — 617,34 теңге, сату — 627,36 теңге;
    — рубль: сатып алу — 6,61 теңге, сату — 6,72 теңге.

    Еске салайық, 6 шілде күндізгі сауда-саттық қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 0,97 теңгеге арзандап, 536,58 теңге болды.

    Доллар Теңге Экономика Валюта Ақша
