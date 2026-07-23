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    Бүгін елдің басым бөлігінде күн құбылмалы болады

    АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін, 2026 жылғы 23 шілдеді еліміздің солтүстігінде, шығысында, орталығында, сондай-ақ оңтүстік пен оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында кей жерлерде жауын-шашын мол түседі.

    найзағай
    Фото: Алексей Колесников/Pexels

    Синоптиктердің мәліметінше, республика бойынша желдің күшейіп, бұршақ түсіп, дауылды жел соғады. Оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл болуы мүмкін. 

    Астанада — құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, бұршақ жаууы мүмкін. Ауа температурасы түнде +13…+15 °C, күндіз +23…+25 °C.

    Алматыда — құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай болады. Ауа температурасы түнде +19…+21 °C, күндіз +29…+31 °C.

    Шымкентте — құбылмалы бұлтты, жаңбыр жауып, найзағай ойнайды. Ауа температурасы түнде +19…+21 °C, күндіз +30…+32 °C.

    Еске салайық, бұған дейін Қазгидромет еліміз бойынша ауа райына байланысты ескерту жасағанын хабарлаған едік.

     

    Астана Қазгидромет Алматы Ауа райы Шымкент
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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