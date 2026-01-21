KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    07:30, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Бүгін елдің басым бөлігінде тұман түсіп, көктайғақ болады

    АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне орай қар жауып, жаяу бұрқасын болады, деп хабарлайды Қазгидромет.

    Қар жауып, көктайғақ болады: 20 желтоқсанда ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жарияланды
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    Содай-ақ республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болад.ы. Елдің оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында желдің күшеюі ықтимал.

    Түнде Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында 22 градус қатты аяз болады.

    Осыған дейін еліміздің 10 қаласында ауа ластанатыны туралы жаздық.

     

