07:30, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5
Бүгін елдің басым бөлігінде тұман түсіп, көктайғақ болады
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін республиканың басым бөлігінде атмосфералық фронтальды бөліктердің өтуіне орай қар жауып, жаяу бұрқасын болады, деп хабарлайды Қазгидромет.
Содай-ақ республика бойынша тұман түсіп, көктайғақ болад.ы. Елдің оңтүстігінде және оңтүстік-шығысында желдің күшеюі ықтимал.
Түнде Маңғыстау облысының солтүстік-шығысында 22 градус қатты аяз болады.
Осыған дейін еліміздің 10 қаласында ауа ластанатыны туралы жаздық.