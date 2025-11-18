06:22, 18 Қараша 2025 | GMT +5
Бүгін елдің біраз өңірі жауын-шашынсыз болады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазгидромет 18 қараша күнгі ауа райы болжамын жариялады.
Қазақстан аумағындағы антициклонның әсерінен жауын-шашынсыз ауа-райы сақталады. Тек еліміздің батысында жаңбыр, қар жаууы мүмкін.
Еліміздің біраз аймағында тұман түсіп, солтүстікте, шығыста, оңтүстік-шығыста жел күшейеді. Сондай-ақ шығыс өңірлерде аяз болады.
Астана қаласында ауа температурасы +5+7 градусты көрсетеді.
Алматыда +12+14 градусқа дейін күн жылы. Шымкент қаласында да күн ашық. Термометр +19+21°C-ді көрсетеді.
Айта кетейік, биыл еліміздің басым бөлігінде қыс мезгілі қоңыржай жылы болады.