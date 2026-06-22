Бүгін еліміздің 4 қаласында ауа сапасы нашарлайды
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМК еліміздегі ауа сапасына қатысты болжамын жариялады.
— 22 маусымда қолайсыз метеорологиялық жағдайлар Алматы, Талдықорған, түнде Теміртау, Қарағанды қалаларында күтіледі, — делінген хабарламада.
Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар — атмосфералық ауаның беткі қабатында зиянды (ластаушы) заттардың шоғырлануына ықпал ететін қысқамерзімді метеофакторлардың (тымық ауа райы, жеңіл жел, тұман, инверсия) жиынтығы.
Қолайсыз метеорологиялық жағдай кезінде елдімекендердегі атмосфералық ауаның сапасы нашарлауы ықтимал.
Айта кетейік, Солтүстік Қазақстан облысында 1400-ден астам кәсіпкер экологиялық төлемді заңсыз төлеген.